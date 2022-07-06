«Трактор» представил расписание Кубка губернатора Челябинской области

«Трактор» в официальном телеграм-канале клуба опубликовал календарь матчей предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 августа.

На турнире, кроме хозяев, сыграют «Металлург», «Автомобилист» и «Барыс». В этом году турнир пройдёт по круговой системе – каждая команда сыграет по три матча. Финал и матч за третье место в календаре не предусмотрены.

Расписание матчей Кубка губернатора Челябинской области – 2022:

24 августа, среда

13:00. «Барыс» – «Автомобилист»

17:00. «Трактор» – «Металлург»

25 августа, четверг

13:00. «Автомобилист» – «Металлург»

17:00. «Трактор» – «Барыс»

27 августа, суббота

11:00. «Металлург» – «Барыс»

15:00. «Трактор» – «Автомобилист»

Время начала матчей – московское.

Напомним, в 2021 году победителем Кубка губернатора Челябинской области стал «Автомобилист». Екатеринбуржцы в решающем матче обыграли «Трактор».