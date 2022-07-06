Федотов находится в госпитале Минобороны, у него обострение гастрита

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов госпитализирован в Военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске.
«Иван Федотов находится в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать», – сказал журналист Сергей Орлов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
Напомним, ранее адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы Ивана Федотова, заявил, что у его клиента произошло обострение гастрита на фоне нервного стресса. Несмотря на это, вратарь был доставлен в учебную часть Северного флота в Северодвинске (Архангельская область).
Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере Федотова. В составе сборной России Иван завоевал олимпийское серебро на Играх в Пекине, а в апреле он помог ЦСКА выиграть Кубок Гагарина. После завершения контракта с армейским клубом вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».
- 6 июля 2022
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:47
-
11:08
-
10:51
-
10:32
-
09:48
-
09:32
-
09:15
-
08:54
-
06:56
- 5 июля 2022
-
23:52
-
23:00
-
22:58
-
22:44
-
22:11
-
21:53
-
21:39
-
21:23
-
21:08
-
20:09
-
20:05
-
19:33
-
19:23
-
19:17
-
18:43
-
18:25
-
18:09
-
17:09
-
16:50
-
16:45