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Федотов находится в госпитале Минобороны, у него обострение гастрита

Федотов находится в госпитале Минобороны, у него обострение гастрита
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Вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов госпитализирован в Военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске.

«Иван Федотов находится в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать», – сказал журналист Сергей Орлов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Напомним, ранее адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы Ивана Федотова, заявил, что у его клиента произошло обострение гастрита на фоне нервного стресса. Несмотря на это, вратарь был доставлен в учебную часть Северного флота в Северодвинске (Архангельская область).

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере Федотова. В составе сборной России Иван завоевал олимпийское серебро на Играх в Пекине, а в апреле он помог ЦСКА выиграть Кубок Гагарина. После завершения контракта с армейским клубом вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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Источник: Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы
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