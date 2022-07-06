Федотов находится в госпитале Минобороны, у него обострение гастрита

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов госпитализирован в Военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске.

«Иван Федотов находится в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать», – сказал журналист Сергей Орлов в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Напомним, ранее адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы Ивана Федотова, заявил, что у его клиента произошло обострение гастрита на фоне нервного стресса. Несмотря на это, вратарь был доставлен в учебную часть Северного флота в Северодвинске (Архангельская область).

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере Федотова. В составе сборной России Иван завоевал олимпийское серебро на Играх в Пекине, а в апреле он помог ЦСКА выиграть Кубок Гагарина. После завершения контракта с армейским клубом вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».