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Адвокат Федотова рассказал, возможна ли смена места военной службы хоккеиста

Адвокат Федотова рассказал, возможна ли смена места военной службы хоккеиста
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Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, рассказал, может ли голкипер за время службы сменить военную часть.

«Насчёт того, где Федотов будет находиться с сентября, мы не знаем. Возможно, он продолжит воинскую службу там же, где и находится. Возможно, в каком-то другом месте. Он как человек, находящийся в армии на сегодняшний момент, может быть направлен и в другое место службы», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее адвокат Пономарёв заявил, что у его клиента произошло обострение гастрита на фоне нервного стресса. Несмотря на это, вратарь был доставлен в учебную часть Северного флота в Северодвинске (Архангельская область).

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