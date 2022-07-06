Адвокат Федотова заявил, что у хоккеиста никогда не было военного билета

Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России Ивана Федотова, сообщил, что у хоккеиста никогда не было военного билета. Сообщалось, что игрока подозревали в его покупке.
«Хотелось бы высказаться о текущей непонятной информации, которая обсуждается — о покупке Иваном когда-то какого-то военного билета. На сегодняшний момент у Следственных органов нет претензий по данному вопросу. Военного билета до того, как Федотов был отправлен в ряды вооружённых сил, у него не было. Поэтому вся эта информация не соответствует действительности.
Вопрос других хоккеистов я пояснить не могу. Но я абсолютно точно знаю, что никакого военного билета у Ивана не было. Там обсуждается период 2017 года. Насколько я знаю, в тот период у него вообще была отсрочка от армии, так как он учился в институте», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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