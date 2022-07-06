Федотов, Карнаухов и Капризов — не фигуранты уголовных дел о покупке военных билетов

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов, а также нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не являются фигурантами уголовного дела о покупке военных билетов, об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источник в силовых структурах.



«Доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», — цитирует собеседника в правоохранительных органах Russia Today.

Ранее сообщалось, что уголовные дела заведены на Анвара Сулейманова, который выступает за «Салават», а также Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА).

Сообщалось, что Сулейманов, Лукин и Воробьёв обратились к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредника взяли в апреле этого года, позже из СИЗО перевели под домашний арест. Благодаря его показаниям следователи вышли на хоккеистов, давших взятку, а также на начальника отделения призыва Константина Воропаева.