Инсайдер: к Тарасенко есть интерес со стороны других клубов

Бывший голкипер клубов НХЛ, а ныне комментатор на телевидении Кевин Уикс рассказал, что нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко может покинуть клуб.

«Снайпер Владимир Тарасенко с шестью сезонами, в которых он забивал больше 30 голов, и «Сент-Луис» были хорошей парой друг для друга, но я слышал, что его имя вызывает интерес на рынке со стороны других клубов. В прошлом сезоне у него было 82 очка», – написал Уикс в «Твиттере».

Перед стартом сезона-2021/2022 в прессе были слухи о возможном обмене форварда в другой клуб, однако в итоге Тарасенко провёл самый результативный сезон в карьере. В прошедшем регулярном чемпионате он набрал 82 (34+48) очка в 75 матчах и стал лучшим бомбардиром «блюзменов». В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету шесть шайб и три результативных передачи в 12 встречах.