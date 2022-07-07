Слафковски: не имеет значения номер выбора, я хочу стать лучшим игроком этого драфта

Словацкий нападающий Юрай Слафковски ответил на вопрос о том, важно ли ему быть выбранным первым на драфте НХЛ – 2022.
«Это не имеет значения. В конце концов, я хочу стать лучшим игроком этого драфта. Без разницы, выберут меня первым, вторым или третьим», – приводит слова Слафковски сотрудник пресс-службы «Нью-Джерси Дэвилз» Сэм Кэсан в «Твиттере».
Сезон-2021/2022 Слафковски провёл в чемпионате Финляндии. В составе «ТПС» словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата и ещё 7 (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской Liiga.
В феврале Юрай вместе со сборной Словакии выиграл бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, форвард был признан самым ценным игроком ОИ-2022 и с семью шайбами стал лучшим снайпером турнира.
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