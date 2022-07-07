«Спартак» представил план предсезонной подготовки

Московский «Спартак» на официальном сайте клуба опубликовал план подготовки к сезону-2022/2023.

С 11 по 22 июля красно-белые на МСА «Лужники» проведут лагерь развития для молодых игроков системы клуба. 24 июля игроки основного состава команды пройдут медицинский осмотр, а на следующий день приступят к тренировкам. Первую часть подготовки москвичи завершат матчем с воскресенским «Химиком» – он запланирован на 29 июля.

В первые две недели августа «Спартак» будет тренироваться в Подмосковье. Также на этом отрезке запланированы два товарищеских матча – 4 августа с «Амуром» и 9 августа с «Витязем». После тренировочного сбора красно-белые на МСА «Лужники» примут казанский «Ак Барс» – игры состоятся 14 и 15 августа.

Затем команду Бориса Миронова ждёт три контрольных матча – с «Амуром» (18 августа), «Динамо» (20 августа) и ЦСКА (23 августа). Заключительный этап подготовки красно-белых – участие в Кубке мэра Москвы. «Спартак» сыграет с «Витязем» (25 августа) и «Куньлунем» (26 августа), а через день проведёт заключительный матч за итоговое место на турнире.