Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда»

Экс-нападающий сборной России и клубов КХЛ Александр Свитов назначен на должность руководителя направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ хоккейного клуба «Авангард», сообщает сайт команды «Омские Крылья».

Свитов – уроженец Омска и воспитанник местного «Авангарда». Хоккеист защищал цвета «Авангарда», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Коламбус Блю Джекетс», «Салавата Юлаева», «Ак Барса», «Локомотива» и команды ВХЛ «Омские Крылья», которая стала последней точкой в его игровой карьере.

Форвард становился серебряным призёром ЮЧМ (2000), победителем МЧМ (2002), чемпионом мира (2012) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2018).

Всего на его счету 612 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он забросил 105 шайб и сделал 126 результативных передач.