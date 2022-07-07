«Питтсбург» подписал новый шестилетний контракт с Летангом на сумму $ 36,6 млн

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с защитником Крисом Летангом.



Отмечается, что соглашение с 35-летним игроком заключено сроком на шесть лет, за этот срок он заработает $ 36,6 млн, кэпхит — $ 6,1 млн. Отметим, что по прошлому контракту Летанг, всю карьеру (также с 2006 года) играющий в «Питтсбурге», зарабатывал $ 7,25 млн в год.



Защитник в общей сложности провёл в НХЛ 941 матч, набрав в них 650 (144+506) очков при показателе полезности «+100». В прошедшем сезоне он принял участие в 78 встречах регулярки, заработав 68 (10+58) очков при полезности «+20», добавив в плей-офф семь встреч и 4 (1+3) очка при общей полезности «-3». Напомним, Летанг выиграл вместе с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).