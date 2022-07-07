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«Надеюсь, мне не придётся играть против тебя». Малкин — о новом контракте Летанга

«Надеюсь, мне не придётся играть против тебя». Малкин — о новом контракте Летанга
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на подписание защитником Крисом Летангом нового контракта с клубом.

«Надеюсь, мне не придётся играть против тебя», — написал 35-летний россиянин в комментариях в одной из соцсетей.

Напомним, Летанг подписал шестилетний контракт с «Питтсбургом», по которому заработает $ 36,6 млн, кэпхит — $ 6,1 млн. 35-летний защитник выиграл вместе с «Пингвинз» три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Отметим, что Малкин в настоящий момент не может договориться с клубом о подписании нового контракта. 13 июля россиянин может получить статус неограниченно свободного агента и вести переговоры с любой командой. Ранее сообщалось, что Малкин и «Питтсбург» не могут договориться о сроке действия нового соглашения.

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