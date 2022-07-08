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Американский форвард Логан Кули выбран «Аризоной» под третьим номером на драфте НХЛ – 2022

Американский форвард Логан Кули выбран «Аризоной» под третьим номером на драфте НХЛ – 2022
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18-летний американский форвард Логан Кули замкнул тройку драфта НХЛ – 2022, его задрафтовал клуб «Аризона Койотс».

В прошлом сезоне он выступал в USHL, где принял участие в 24 матчах, набрав 36 (13+23) очков при коэффициенте полезности «+19».

Отметим, что под первыми двумя пиками были выбраны два словацких хоккеиста – Юрай Слафковски («Монреаль Канадиенс») и Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»). При этом, фаворитом этой церемонии был американский нападающий Шейн Райт, который оценивался многими экспертами, как безусловный первый номер.

Среди российских хоккеистов на драфт выходят несколько талантливых проспектов: скауты отмечают Данилу Юрова, Ивана Мирошниченко, Павла Минтюкова.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию драфта НХЛ – 2022.

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