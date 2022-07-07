Не побоятся ли в Америке выбрать русских талантов? Драфт НХЛ — 2022, онлайн

Совсем недавно сезон НХЛ завершился триумфом «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли, а уже сейчас в лучшей лиге мира настаёт время мероприятий, связанных с сезоном следующим. Первое из них — традиционный драфт юниоров, на котором все клубы лиги будут закреплять за собой права на талантливую молодёжь со всего мира.
Драфт-2022 пройдёт в Монреале на стадионе «Белл-центр» — домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс». Первый раунд церемонии по московскому времени начнётся 8 июля в 3:00, выбирать во втором и последующих раундах команды НХЛ начнут 8 июля в 19:00 мск. С финальными преддрафтовыми раскладами можно ознакомиться в этом тексте.
Первым на драфте будет выбирать хозяин мероприятия: «Монреаль» в прошлом сезоне стал худшей командой НХЛ, а затем выиграл лотерею. Второй пик достанется «Нью-Джерси», третий — «Аризоне».
Среди российских хоккеистов на драфт выходят несколько талантливых проспектов: скауты отмечают Данилу Юрова, Ивана Мирошниченко, Павла Минтюкова. Но геополитическая ситуация в мире, а также свежий армейский скандал в России значительно снижают шансы наших ребят уйти высоко — клубы НХЛ могут побояться тратить важнейшие пики на хоккеистов, у которых могут возникнуть проблемы с приездом в Америку в ближайшем будущем.
«Чемпионат» будет внимательно следить за драфтом НХЛ — 2022. Следите за главным хоккейным событием июля в нашей онлайн-трансляции.
Российский вратарь Георгиев обменян из «Рейнджерс» в «Колорадо»
Большой обмен, связанный с драфтом!
«Колорадо» обменял пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023 в «Рейнджерс» на российского вратаря Александра Георгиева. Напомним, что не так уж давно Георгиев котировался в Нью-Йорке выше Игоря Шестёркина и считался первым бэкапом Хенрика Лундквиста, но сумасшедший прогресс Шести прочно закрепил его соотечественника на скамейке запасных «синерубашечников».
Георгиева такой расклад не устраивал, недавно он запросил обмен у клуба, и вот Александр — новичок чемпиона НХЛ! С «Колорадо» россиянину предстоит подписать новый контракт, при этом у «лавин» есть действующее соглашение с Павлом Францоузом. Означает ли это, что с вратарём золотой команды Кемпером «Эвеланш» не станут продлевать трудовой договор и пойдут в сезон с тандемом Георгиев — Францоуз?
Канадец Шейн Райт — практически единоличный фаворит предстоящего драфта. Точно ли «Монреаль» выберет именно его и считать ли Райта новым Макдэвидом? Ответы в нашем тексте.
Результаты лотереи драфта НХЛ-2022
Рассказываем, в каком порядке клубы будут делать выбор в первом раунде драфта. Интересно, что в этой очереди нет нового чемпиона НХЛ «Колорадо» — год назад «лавины» обменяли свой главный пик драфта в «Аризону» на голкипера Дарси Кемпера.
1. «Монреаль»
2. «Нью-Джерси»
3. «Аризона»
4. «Сиэтл»
5. «Филадельфия»
6. «Коламбус» (от «Чикаго»)
7. «Оттава»
8. «Детройт»
9. «Баффало»
10. «Анахайм»
11. «Сан-Хосе»
12. «Коламбус»
13. «Айлендерс»
14. «Виннипег»
15. «Ванкувер»
16. «Баффало» (от «Вегаса»)
17. «Нэшвилл»
18. «Даллас»
19. «Миннесота» (от «Лос-Анджелеса»)
20. «Вашингтон»
21. «Питтсбург»
22. «Анахайм» (от «Бостона»)
23. «Сент-Луис»
24. «Миннесота»
25. «Торонто»
26. «Монреаль» (от «Калгари»)
27 «Аризона» (от «Каролины» через «Монреаль»)
28. «Баффало» (от «Флориды»)
29. «Эдмонтон»
30. «Виннипег» (от «Рейнджерс»)
31. «Тампа»
32. «Аризона» (от «Колорадо»)
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