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Трансляция драфта НХЛ 2022, кого из россиян выбрали на драфте НХЛ, кто первый номер драфта НХЛ, Юров, Мирошниченко, Райт

Не побоятся ли в Америке выбрать русских талантов? Драфт НХЛ — 2022, онлайн
Сергей Емельянов Лев Лукин
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Драфт НХЛ — 2022, онлайн
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Всё о главном хоккейном событии июля в лучшей лиге мира.

Совсем недавно сезон НХЛ завершился триумфом «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли, а уже сейчас в лучшей лиге мира настаёт время мероприятий, связанных с сезоном следующим. Первое из них — традиционный драфт юниоров, на котором все клубы лиги будут закреплять за собой права на талантливую молодёжь со всего мира.

Драфт-2022 пройдёт в Монреале на стадионе «Белл-центр» — домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс». Первый раунд церемонии по московскому времени начнётся 8 июля в 3:00, выбирать во втором и последующих раундах команды НХЛ начнут 8 июля в 19:00 мск. С финальными преддрафтовыми раскладами можно ознакомиться в этом тексте.

«Некоторые клубы НХЛ не уверены, что делать с россиянами». Финальные рейтинги драфта НХЛ «Некоторые клубы НХЛ не уверены, что делать с россиянами». Финальные рейтинги драфта НХЛ

Первым на драфте будет выбирать хозяин мероприятия: «Монреаль» в прошлом сезоне стал худшей командой НХЛ, а затем выиграл лотерею. Второй пик достанется «Нью-Джерси», третий — «Аризоне».

Среди российских хоккеистов на драфт выходят несколько талантливых проспектов: скауты отмечают Данилу Юрова, Ивана Мирошниченко, Павла Минтюкова. Но геополитическая ситуация в мире, а также свежий армейский скандал в России значительно снижают шансы наших ребят уйти высоко — клубы НХЛ могут побояться тратить важнейшие пики на хоккеистов, у которых могут возникнуть проблемы с приездом в Америку в ближайшем будущем.

«Чемпионат» будет внимательно следить за драфтом НХЛ — 2022. Следите за главным хоккейным событием июля в нашей онлайн-трансляции.

Российский вратарь Георгиев обменян из «Рейнджерс» в «Колорадо» Результаты лотереи драфта НХЛ-2022
Live Лев Лукин

Российский вратарь Георгиев обменян из «Рейнджерс» в «Колорадо»

Большой обмен, связанный с драфтом!

«Колорадо» обменял пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023 в «Рейнджерс» на российского вратаря Александра Георгиева. Напомним, что не так уж давно Георгиев котировался в Нью-Йорке выше Игоря Шестёркина и считался первым бэкапом Хенрика Лундквиста, но сумасшедший прогресс Шести прочно закрепил его соотечественника на скамейке запасных «синерубашечников».

Георгиева такой расклад не устраивал, недавно он запросил обмен у клуба, и вот Александр — новичок чемпиона НХЛ! С «Колорадо» россиянину предстоит подписать новый контракт, при этом у «лавин» есть действующее соглашение с Павлом Францоузом. Означает ли это, что с вратарём золотой команды Кемпером «Эвеланш» не станут продлевать трудовой договор и пойдут в сезон с тандемом Георгиев — Францоуз?

20:05 Лев Лукин

Канадец Шейн Райт — практически единоличный фаворит предстоящего драфта. Точно ли «Монреаль» выберет именно его и считать ли Райта новым Макдэвидом? Ответы в нашем тексте.

«Монреалю» сильно повезло. Худший клуб НХЛ заберёт честолюбивого и уникального хоккеиста «Монреалю» сильно повезло. Худший клуб НХЛ заберёт честолюбивого и уникального хоккеиста
20:03 Лев Лукин

Результаты лотереи драфта НХЛ-2022

Рассказываем, в каком порядке клубы будут делать выбор в первом раунде драфта. Интересно, что в этой очереди нет нового чемпиона НХЛ «Колорадо» — год назад «лавины» обменяли свой главный пик драфта в «Аризону» на голкипера Дарси Кемпера.

1. «Монреаль»

2. «Нью-Джерси»

3. «Аризона»

4. «Сиэтл»

5. «Филадельфия»

6. «Коламбус» (от «Чикаго»)

7. «Оттава»

8. «Детройт»

9. «Баффало»

10. «Анахайм»

11. «Сан-Хосе»

12. «Коламбус»

13. «Айлендерс»

14. «Виннипег»

15. «Ванкувер»

16. «Баффало» (от «Вегаса»)

17. «Нэшвилл»

18. «Даллас»

19. «Миннесота» (от «Лос-Анджелеса»)

20. «Вашингтон»

21. «Питтсбург»

22. «Анахайм» (от «Бостона»)

23. «Сент-Луис»

24. «Миннесота»

25. «Торонто»

26. «Монреаль» (от «Калгари»)

27 «Аризона» (от «Каролины» через «Монреаль»)

28. «Баффало» (от «Флориды»)

29. «Эдмонтон»

30. «Виннипег» (от «Рейнджерс»)

31. «Тампа»

32. «Аризона» (от «Колорадо»)

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