Не побоятся ли в Америке выбрать русских талантов? Драфт НХЛ — 2022, онлайн

Всё о главном хоккейном событии июля в лучшей лиге мира.

Совсем недавно сезон НХЛ завершился триумфом «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стэнли, а уже сейчас в лучшей лиге мира настаёт время мероприятий, связанных с сезоном следующим. Первое из них — традиционный драфт юниоров, на котором все клубы лиги будут закреплять за собой права на талантливую молодёжь со всего мира.

Драфт-2022 пройдёт в Монреале на стадионе «Белл-центр» — домашней арене клуба «Монреаль Канадиенс». Первый раунд церемонии по московскому времени начнётся 8 июля в 3:00, выбирать во втором и последующих раундах команды НХЛ начнут 8 июля в 19:00 мск. С финальными преддрафтовыми раскладами можно ознакомиться в этом тексте.

Первым на драфте будет выбирать хозяин мероприятия: «Монреаль» в прошлом сезоне стал худшей командой НХЛ, а затем выиграл лотерею. Второй пик достанется «Нью-Джерси», третий — «Аризоне».

Среди российских хоккеистов на драфт выходят несколько талантливых проспектов: скауты отмечают Данилу Юрова, Ивана Мирошниченко, Павла Минтюкова. Но геополитическая ситуация в мире, а также свежий армейский скандал в России значительно снижают шансы наших ребят уйти высоко — клубы НХЛ могут побояться тратить важнейшие пики на хоккеистов, у которых могут возникнуть проблемы с приездом в Америку в ближайшем будущем.

«Чемпионат» будет внимательно следить за драфтом НХЛ — 2022. Следите за главным хоккейным событием июля в нашей онлайн-трансляции.