Источник: 3 хоккеистов, обвинённых в даче взятки для отсрочки от армии, будут судить в Уфе

Судебные заседания по делам хоккеистов Анвара Сулейманова («Салават Юлаев»), Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА), будут проходить в Уфе, сообщает телеграм-канал «РИА Новости Спорт».



Напомним, игроки обвиняются в даче взятки для получения отсрочки от армии. Все три игрока ранее выступали в системе уфимского «Салавата Юлаева».



Ранее сообщалось, что хоккеисты обращались к бизнесмену Фариту Самигуллину, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы. Посредник был задержан в апреле 2022 года, затем его перевели под домашний арест. Благодаря его показаниям следователи вышли на игроков, которые давали взятки. Хоккеистам может грозить до 12 лет лишения свободы.