Капризова ждут в ВДВ, на трёх игроков завели уголовку… Да что такое с российским хоккеем?

Июль в российском хоккее продолжает звучать под аккомпанемент армейской темы. Скандальная история с призывом голкипера Ивана Федотова ещё и близко не подошла к завершению, но уже успела получить мощный спин-офф: анонимные телеграм-каналы распространили информацию о новых серьёзных проблемах российских хоккеистов с армией, а главным фигурантом стал игрок с мировым именем — суперзвезда НХЛ Кирилл Капризов.

Итак, что произошло?

Всё началось с «бомбы» от телеграм-канала SHOT, который сообщил, что Капризов и нападающий ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов. Такое же обвинение ранее якобы было предъявлено и Ивану Федотову. Источник сообщил, что Капризов вообще находится в розыске.

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Кроме того, сообщалось, что оба игрока могут быть связаны с делом бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который был арестован в Уфе. По версии следствия, он несколько лет помогал футболистам «Уфы» и хоккеистам «Салавата Юлаева» избежать армии, готовя для них военные билеты.

Новость громыхнула, но в хоккейных кругах сразу же была воспринята с изрядной долей скепсиса, так как в ней, помимо прочего, утверждалось, что Капризов и Карнаухов незаконно получили военный билет во время выступлений за «Салават Юлаев». А мы все прекрасно знаем, что Карнаухов за клуб из столицы Башкортостана никогда не играл.

Иван Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, странный инсайд был быстро опровергнут. Отец Кирилла Капризова заявил, что никакого военного билета у хоккеиста нет, так как он является действующим студентом. Эту информацию подтвердил и телеграм-канал Mash Batash, выложивший фотографии личного дела Капризова из военкомата и подкинувший новых подробностей. В частности, выяснилось, что отсрочка от армии по учёбе у Кирилла закончилась 30 июня 2022 года, а в случае призыва лидеру «Миннесоты» дорога в ВДВ.

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Из всей этой карусели громких новостей стоит выделить главное: если верить всей обрушившейся информации, то дело Капризова не имеет ничего общего с делом Федотова, а из скандального в истории с Кириллом только то, что его личные данные оказались достоянием всего интернета. Кто и на каком основании всё это слил?

Сам же Капризов, судя по всему, от армии не уклонялся, так как учится в университете, военный билет не покупал. И вообще не факт, что сейчас у него закончилась отсрочка по учёбе: по некоторым данным Кирилл продолжает обучение на третьем курсе РАНХиГС. При этом в российских СМИ уже прошла информация, что Капризов улетел в США, однако главный инсайдер «Миннесоты» Майкл Руссо это заявление опроверг.

Распутывание «клубка Капризова» ещё впереди, а тем временем всё тот же Mash громыхнул ещё одной новостью из той же оперы. Уголовные дела в связи с покупкой военных билетов были заведены на трёх хоккеистов из «Салавата», «Адмирала» и СКА, причём снова фигурируют уфимская локация преступлений и фамилия Самигуллин.

Что же творится в нашем хоккее этим летом? Почему вдруг на разных игроков обрушились эти проблемы с армией, сливы компромата по всему интернету, уголовные дела и прочее? Связано ли это как-то с текущей геополитической обстановкой? Первично ли здесь дело Федотова или оно просто первым попало «в эфир»? Кому всё это сейчас выгодно, ведь давно ни для кого не секрет, что легально получить военный билет профессиональным спортсменам нереально? Наконец, какие будут последствия, ведь в той же КХЛ огромное количество хоккеистов призывного возраста?

Вопросов очень много, а разобраться в ситуации объективно и полноценно сейчас не представляется никакой возможности. Официальных комментариев по делу очень мало, а сама процедура взаимодействия хоккеистов с армией в России исторически непрозрачна и решается по принципу «кто во что горазд».

Пока же можно предположить только то, что в Уфе в своё время действовали, скажем так, неаккуратно и сейчас происходит раскрутка дела, связанного с конкретной локацией и конкретными людьми. Но при чём здесь тогда Капризов, у которого вроде как не было нужды покупать военник в сезоне-2016/2017, когда он играл за «Салават»? Хотя, согласно слитым документам, в вуз Кирилл поступил только в 2018-м, так что тоже нельзя быть уверенным в том, что чуть раньше он не пытался решить проблему с армией более лёгким способом…

Словом, катастрофически не хватает информации, чтобы разобраться в главной пока теме этого хоккейного лета. При этом очень хочется, чтобы таких историй больше не возникало. Но для этого необходимо как-то проработать идею о военной службе профессиональных спортсменов в периоды межсезонья, к тому же есть вполне удачные примеры в других странах.

Пока же этого не сделано, мы будем получать вот такие вот дурацкие и никому не нужные скандалы на ровном месте.