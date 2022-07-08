«Трактор» объявил о расторжении контракта с защитником Пилутом
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Пресс-служба челябинского «Трактора» сообщила о расторжении контракта с защитником Лоуренсом Пилутом.
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Отмечается, что права на 26-летнего хоккеиста в КХЛ до окончания сезона-2023/2024 остаются у чёрно-белых.
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Пилут провёл два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призёром чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 2022 году. Всего в КХЛ защитник сыграл 117 матчей, забросил семь шайб и отдал 42 голевые передачи. Также в его активе 36 силовых приёмов и 193 блокированных броска. Ему принадлежит рекорд «Трактора» по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).
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В данный момент на контрактах в челябинском клубе из легионеров есть только американец с белорусским гражданством Ник Бэйлен и финн Теэму Пулккинен.
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