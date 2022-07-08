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Форвард «Витязя» приостановил карьеру по семейным обстоятельствам

Форвард «Витязя» приостановил карьеру по семейным обстоятельствам
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Генеральный менеджер подмосковного «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что нападающий Иван Володин приостановил профессиональную карьеру по семейным обстоятельствам.

«Он приостановил хоккейную карьеру, расторгнув контракт по своей инициативе, разбирается в ситуации. Права на него остались за нашим клубом. У него какие-то семейные обстоятельства, и как только он их решит, то, может, возобновит карьеру.

Он никуда не пропадал, всегда был на связи и с нами, и с агентом. Честно всё рассказал, у него есть какие-то семейные проблемы, которые он сейчас старается решить», — приводит слова Варицкого ТАСС.

24-летний форвард ранее выступал за СКА и ХК «Сочи». В общей сложности Володин провёл в КХЛ 35 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности "+1".

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