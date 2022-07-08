Форвард «Витязя» приостановил карьеру по семейным обстоятельствам

Генеральный менеджер подмосковного «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что нападающий Иван Володин приостановил профессиональную карьеру по семейным обстоятельствам.



«Он приостановил хоккейную карьеру, расторгнув контракт по своей инициативе, разбирается в ситуации. Права на него остались за нашим клубом. У него какие-то семейные обстоятельства, и как только он их решит, то, может, возобновит карьеру.



Он никуда не пропадал, всегда был на связи и с нами, и с агентом. Честно всё рассказал, у него есть какие-то семейные проблемы, которые он сейчас старается решить», — приводит слова Варицкого ТАСС.



24-летний форвард ранее выступал за СКА и ХК «Сочи». В общей сложности Володин провёл в КХЛ 35 матчей, набрав 13 (6+7) очков при полезности "+1".