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Бывший вратарь «Амура» стал тренером «Детройта»

Бывший вратарь «Амура» стал тренером «Детройта»
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«Детройт Ред Уингз» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с Бобом Бугнером и Алексом Вестлундом.

51-летний Бугнер займёт место помощника главного тренера. 46-летний Вестлунд назначен тренером вратарей.

Напомним, Вестлунд с 2002 по 2004 год выступал в Российской хоккейной лиге за «Амур», суммарно проведя за хабаровскую команду 81 матч. Кроме того, он провёл ещё одну встречу за ярославский «Локомотив». В сезоне-2005/2006 Вестлунд выступал во второй российской лиге за челябинский «Мечел». Главным достижением спортсмена является бронза чемпионата мира — 2004 в составе сборной США. Тогда голкипер провёл один матч за национальную команду.

Бугнер с 2019 года возглавлял «Сан-Хосе Шаркс» и был уволен 1 июля 2022 года.

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