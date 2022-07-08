Стало известно, на какой стадии находятся переговоры Ничушкина и «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» близок к заключению нового контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным, сообщает журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере».

«Колорадо» и Ничушкин близки к продлению. Однако ещё есть над чем поработать, прежде чем сделка будет завершена», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин». Кроме того, он провёл самый результативный сезон в карьере в НХЛ. Ничушкин принял участие в 62 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач, суммарно набрав 52 очка. Кроме того, нападающий сыграл 20 матчей в плей-офф, где набрал 15 (9+6) результативных баллов.