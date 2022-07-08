Трое россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2022

Завершился второй раунд драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. В нём были выбраны трое российских игроков.

Под 36-м номером защитник Артём Дуда ушёл в «Аризону Койотс», «Детройт Ред Уингз» задрафтовал нападающего Дмитрия Бучельникова 52-м, а «Каролина Харрикейнз» забрала форварда Глеба Трикозова 60-м.

18-летний Дуда минувший сезон провёл в системе ЦСКА, выступая в МХЛ за «Красную Армию». В 52 встречах регулярного чемпионата игрок обороны забросил 14 шайб и отдал 27 результативных передач, суммарно набрав 41 очко. К ним Дуда добавил ещё 17 (5+12) результативных баллов в 18 матчах плей-офф.

18-летний Бучельников играет в системе СКА. В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей за «СКА-1946» в МХЛ, забив 41 гол и набрав 75 очков.

17-летний Трикозов выступал в системе «Авангарда». В 48 матчах за «Омских ястребов» в МХЛ форвард набрал 63 (33+30) очка.