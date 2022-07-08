«Каролина» больше половины пиков на драфте-2022 потратила на российских игроков

В НХЛ подошёл к концу драфт 2022 года. По его итогам оказалось, что «Каролина Харрикейнз» выбрала наибольшее количество российских игроков — четверых.

Под 60-м номером «ураганы» задрафтовали нападающего «Омских Ястребов» Глеба Трикозова. 71-м «Каролина» выбрала форварда «Локо» Александра Перевалова. Под 156-м номером в стан «Харрикейнз» отправился защитник системы ЦСКА Владимир Грудинин. Наконец, 205-м «Каролины» забрала игрока обороны «Чайки» Александра Пелевина.

Отметим, что всего у «Харрикейнз» было семь драфт-пиков в этом году. Таким образом, на россиян ушло более половины пиков. Под 101-м номером «ураганы» забрали шведского защитника «Эребру» Симона Форсмарка, под 124-м — американского форварда Круза Луциуса, а под 171-м — чешского вратаря системы «Пльзеня» Якуба Вондраша.