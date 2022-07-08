Герин: я ни черта не должен делать. Агент Тальбо может говорить любую хрень, что захочет

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин резко отреагировал на недовольство голкипера Кэма Тальбо и его агента Джорджа Безоса относительно подписания нового двухлетнего контракта с вратарём-ветераном Марком-Андре Флёри. Безос высказал Герину свою позицию: «Билли есть над чем подумать».

«Я ни черта не должен делать. У Тальбо действует контракт. Безос может говорить любую хрень, которая ему вздумается. Моя команда сейчас укомплектована, вот и всё. Мы можем говорить о чём угодно. Кэм — часть нашего клуба, мы его любим. Всё, что мы пытаемся делать, — побеждать», — приводит слова Герина журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».

Отмечалось, что основное недовольство Тальбо связано с тем, что он хотел быть основным голкипером «Миннесоты».