Александр Ерёменко после завершения карьеры обратился к болельщикам

Легендарный голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко в одной из своих социальных сетей официально объявил о завершении игровой карьеры и обратился к болельщикам.

«Уважаемые болельщики! Моя хоккейная история закончилась. Хочется сказать огромное спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет. Несмотря на неудачи, вы всегда были рядом. Отдельно хочется поблагодарить великое «Динамо», моего первого тренера Александра Николаевича Филиппова и мою большую семью за терпение и веру в мой успех. Всех тренеров, партнёров по команде, докторов, обслуживающий персонал и всех, с кем мне пришлось поработать. Я честен перед собой и вами. До встречи!» — говорится в сообщении.

Напомним, 42-летний Ерёменко в начале июля был назначен руководителем системы вратарей в «Динамо».