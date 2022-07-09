Юров — о драфте: те, кто работал с русскими, знают, что ничего опасного в нас нет

Нападающий «Металлурга» Данила Юров поделился эмоциями после того, как его выбрала «Миннесота Уайлд» на драфте НХЛ — 2022.

«Была вероятность, что россиян вообще не будет выбирать в первом раунде? Не скажу, что отлегло, когда выбрали Павла Минтюкова. Я ведь читал интервью генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса, где он дал посыл другим командам, что если они оставят русских до их пика, то их заберёт «Мэйпл Лифс». Думаю, эти слова повлияли на некоторые клубы.



По общению с Герином понял, что он положительно относится к русским парням. У него ведь раньше в команде был Малкин, а сейчас есть Капризов. Он не видит ничего такого в том, чтобы выбрать русского пацана. При чём тут страна, если есть хороший парень? Те, кто работал с русскими, знают, что ничего опасного мы из себя не представляем.



Кирилл Капризов уже поздравил. Когда поднимался на подиум, не представлял, как играю в одном звене с Капризовым. Когда меня выбрали, то просто почувствовал облегчение.



«Миннесота» уже дала рекомендации на сезон? Мы поговорили и пришли к выводу, что будем постоянно на связи. Наверное, немного успокоив эмоции от выбора, чуть позже сядем и более детально поговорим о будущем», — приводит слова Юрова «Спорт-экспресс».