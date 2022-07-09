В «Каролине» охарактеризовали задрафтованных россиян

Ассистент генерального менеджера клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Даррен Йорк дал характеристику российским хоккеистам, которых «ураганы» выбрали на драфте НХЛ – 2022. В их число входят форварды Глеб Трикозов (выбран под 60-м номером), Александр Перевалов (71-й), защитники Владимир Грудинин (156) и Александр Пелевин (205).

«Трикозов – невероятно высококлассный атакующий игрок. Он очень умён при игре с шайбой, доставляя его из нейтральной зоны в зону атаки.

Грудинин играл против мужиков, был в сборной. Он хорошо катается. Мы наблюдали это на уровне сборной, что он может справиться с силой более старших, крупных и сильных игроков – это здорово. На ЮЧМ он показал способность по-настоящему раскрываться на чужой синей линии. Он хорошо отделялся от соперников, хорошо защищался, это было захватывающе для нас.

Пелевин похож на Грудинина тем, что способен играть плотно. Как только он переедет в Северную Америку, ему будет легче играть в атаке из-за его хорошего катания», – приводит слова Йорка официальный сайт «Каролины».