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«Большие парни подкорректировали бы ему лицо». Ягр отреагировал на фразу проспекта «Тампы»

«Большие парни подкорректировали бы ему лицо». Ягр отреагировал на фразу проспекта «Тампы»
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Экс-нападающий клубов НХЛ, легендарный Яромир Ягр прокомментировал в соцсетях фотографию проспекта «Тампа-Бэй Лайтнинг» Исаака Ховарда. Форвард появился на церемонии драфта в белом костюме и сказал: «Я думаю, что я здесь самый красивый парень, поэтому я решил быть одетым лучше всех».

«Хоккей изменился. Этому ребёнку повезло, что сейчас не 1990 год, большие парни подкорректировали бы ему лицо», – написал Ягр в комментариях.

Позднее Яромир написал ещё один комментарий: «Привет всем! Не хотел никого оскорбить, а просто написал, как я это вижу из своего опыта, может быть, этот парень будет великим хоккеистом. Желаю ему только лучшего».

Исаак Ховард был выбран в концовке первого раунда драфта под общим 31-м номером.

Костюм Исаака Ховарда на драфте НХЛ

Костюм Исаака Ховарда на драфте НХЛ

Фото: Соцсети НХЛ

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