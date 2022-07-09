«Большие парни подкорректировали бы ему лицо». Ягр отреагировал на фразу проспекта «Тампы»

Экс-нападающий клубов НХЛ, легендарный Яромир Ягр прокомментировал в соцсетях фотографию проспекта «Тампа-Бэй Лайтнинг» Исаака Ховарда. Форвард появился на церемонии драфта в белом костюме и сказал: «Я думаю, что я здесь самый красивый парень, поэтому я решил быть одетым лучше всех».

«Хоккей изменился. Этому ребёнку повезло, что сейчас не 1990 год, большие парни подкорректировали бы ему лицо», – написал Ягр в комментариях.

Позднее Яромир написал ещё один комментарий: «Привет всем! Не хотел никого оскорбить, а просто написал, как я это вижу из своего опыта, может быть, этот парень будет великим хоккеистом. Желаю ему только лучшего».

Исаак Ховард был выбран в концовке первого раунда драфта под общим 31-м номером.