Чайка и Морозов вызваны «Вегасом» на тренировочный лагерь, который стартует 9 июля

Пресс-служба клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» на официальном сайте назвала имена 44 хоккеистов, которые вызваны на тренировочный лагерь, стартующий 9 июля.

В составе оказались 44 игрока, в том числе 24 нападающих, 16 защитников и четыре вратаря. В числе этих хоккеистов оказались два россиянина – 19-летний защитник Даниил Чайка и 22-летний центральный нападающий Иван Морозов.

Напомним, Чайка в прошлом сезоне выступал за клуб «Гелф Шторм» в OHL, за который в 53 встречах прошлого сезона набрал 39 (7+32) очков при коэффициенте полезности «+4». Морозов подписал контракт с «Вегасом» весной этого года, ранее он выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА и «Сочи», после переезда за океан он успел провести лишь одну встречу в плей-офф за фарм-клуб «Голден Найтс», не отметившись результативными действиями.