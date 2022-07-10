Журналист: Марченко находится в Коламбусе, готов к лагерю развития

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн сообщил, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прилетел в Коламбус и готов принять участие в традиционном лагере развития для проспектов клуба.
«Многие спрашивали о Кирилле Марченко, и я рад сообщить эту новость: он находится в Коламбусе и готов принять участие в лагере развития на этой неделе в Chiller North (тренировочная арена «Блю Джекетс». – Прим. «Чемпионата»)», – написал журналист в «Твиттере».
Напомним, форвард подписал контракт с «Коламбусом» после истечения срока контракта со СКА. В минувшем сезоне Марченко набрал 20 (12+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина он не сыграл, потому что выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ, где оформил восемь (6+2) результативных баллов в 12 встречах.
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