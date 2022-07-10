Стало известно, каким образом распределится штраф «Чикаго» после завершения карьеры Кита

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Данкан Кит принял решение завершить карьеру, из-за чего его прежний клуб, «Чикаго Блэкхоукс», получит штраф, который будет учитываться в потолке зарплат, сообщает NBC Chicago.
Прежний контракт «Чикаго» с Китом действовал с сезона-2010/2011, год назад «Блэкхоукс» обменяли хоккеиста в «Ойлерз». «Нефтяников» штрафные санкции не коснутся, они только освободили место под потолком после того, как защитник объявил о завершении карьеры.
Подобными штрафами наказывают те клубы, которые подписали долгосрочные контракты до локаута 2012 года и в которых фактическая зарплата по годам значительно отличалась от средней за сезон. В первые три года контракта, подписанного на 13 лет, Кит получал по $ 8 млн, но затем его зарплата сокращалась от сезона к сезону и в последние три сезона действия соглашения составляла $ 2,65 млн, $ 2,1 млн и $ 1,5 млн.
Из-за этого «Чикаго» получил штраф, который будет учтён в потолке зарплат в ближайшие два года, – $ 5,54 млн в сезоне-2022/2023 и $ 1,94 млн в сезоне-2023/2024.
- 10 июля 2022
-
09:31
-
09:23
-
08:57
-
08:14
-
06:28
-
05:50
-
05:16
-
03:03
- 9 июля 2022
-
23:11
-
22:43
-
22:21
-
22:07
-
21:12
-
20:51
-
20:17
-
19:54
-
19:46
-
19:23
-
18:43
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:40
-
16:24
-
16:14
-
15:55
-
15:31
-
15:18
-
15:17
-
14:58
-
14:34
-
14:16
-
13:35