Стало известно, каким образом распределится штраф «Чикаго» после завершения карьеры Кита

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Данкан Кит принял решение завершить карьеру, из-за чего его прежний клуб, «Чикаго Блэкхоукс», получит штраф, который будет учитываться в потолке зарплат, сообщает NBC Chicago.

Прежний контракт «Чикаго» с Китом действовал с сезона-2010/2011, год назад «Блэкхоукс» обменяли хоккеиста в «Ойлерз». «Нефтяников» штрафные санкции не коснутся, они только освободили место под потолком после того, как защитник объявил о завершении карьеры.

Подобными штрафами наказывают те клубы, которые подписали долгосрочные контракты до локаута 2012 года и в которых фактическая зарплата по годам значительно отличалась от средней за сезон. В первые три года контракта, подписанного на 13 лет, Кит получал по $ 8 млн, но затем его зарплата сокращалась от сезона к сезону и в последние три сезона действия соглашения составляла $ 2,65 млн, $ 2,1 млн и $ 1,5 млн.

Из-за этого «Чикаго» получил штраф, который будет учтён в потолке зарплат в ближайшие два года, – $ 5,54 млн в сезоне-2022/2023 и $ 1,94 млн в сезоне-2023/2024.