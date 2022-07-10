Кочетков прокомментировал конфликт с Маршаном и рассказал о советах Свечникова

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков вспомнил стычку с нападающим «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном и рассказал о том, как его тренер реагировал на подобные конфликты голкипера во время игры в фарм-клубе «ураганов» в АХЛ «Чикаго Вулвз».
«Думаю, там стычки как таковой так и не получилось. Он вроде меня подтолкнул, а я даже не видел, что это Маршан. Потом смотрю – Маршан. Сразу подумал, что он сейчас что-то сделает, и я на опережение оттолкнул его, по рукам получил – всё, разъехались. Мне Андрей Свечников объяснял, что мы, наоборот, должны были не отвечать на эту тему, чтобы зарабатывать удаления. Потому что все прекрасно знают, кто есть кто, там в «Бостоне» такие грязноватые ребята и провоцируют прилично. Это всё обсуждается в команде, но я не участвовал, так как по-английски не умею.
Как тренеры реагировали на мои конфликты? В АХЛ меня вообще хвалил тренер, говорил, молодчик, как будто я тимплейер (командный игрок. – Прим. «Чемпионата»). На самом деле моменты, когда я реагировал, это так кажется, что я придурок, а так во всех конфликтах не было варианта его избежать. А в НХЛ после Маршана – я же вышел на замену в том матче – ко мне подъехал Свечников и сказал, что у нас остался один вратарь и если мне сейчас дадут штраф, то придётся опять заливщику вставать. Поэтому больше я так не делал», – цитирует Кочеткова телеграм-канал «Черкас Атлант».
- 10 июля 2022
-
11:49
-
11:21
-
11:01
-
10:32
-
09:31
-
09:23
-
08:57
-
08:14
-
06:28
-
05:50
-
05:16
-
03:03
- 9 июля 2022
-
23:11
-
22:43
-
22:21
-
22:07
-
21:12
-
20:51
-
20:17
-
19:54
-
19:46
-
19:23
-
18:43
-
18:00
-
17:41
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:40
-
16:24
-
16:14
-
15:55
-
15:31
-
15:18
-
15:17