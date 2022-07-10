Кочетков прокомментировал конфликт с Маршаном и рассказал о советах Свечникова

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков вспомнил стычку с нападающим «Бостон Брюинз» Брэдом Маршаном и рассказал о том, как его тренер реагировал на подобные конфликты голкипера во время игры в фарм-клубе «ураганов» в АХЛ «Чикаго Вулвз».

«Думаю, там стычки как таковой так и не получилось. Он вроде меня подтолкнул, а я даже не видел, что это Маршан. Потом смотрю – Маршан. Сразу подумал, что он сейчас что-то сделает, и я на опережение оттолкнул его, по рукам получил – всё, разъехались. Мне Андрей Свечников объяснял, что мы, наоборот, должны были не отвечать на эту тему, чтобы зарабатывать удаления. Потому что все прекрасно знают, кто есть кто, там в «Бостоне» такие грязноватые ребята и провоцируют прилично. Это всё обсуждается в команде, но я не участвовал, так как по-английски не умею.

Как тренеры реагировали на мои конфликты? В АХЛ меня вообще хвалил тренер, говорил, молодчик, как будто я тимплейер (командный игрок. – Прим. «Чемпионата»). На самом деле моменты, когда я реагировал, это так кажется, что я придурок, а так во всех конфликтах не было варианта его избежать. А в НХЛ после Маршана – я же вышел на замену в том матче – ко мне подъехал Свечников и сказал, что у нас остался один вратарь и если мне сейчас дадут штраф, то придётся опять заливщику вставать. Поэтому больше я так не делал», – цитирует Кочеткова телеграм-канал «Черкас Атлант».