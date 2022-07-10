Барбашёв-младший попал в состав «Рейнджерс» в лагерь развития клуба

Российский нападающий Максим Барбашёв, выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», попал в состав клуба в лагерь развития, сообщает пресс-служба «синерубашечников».



18-летний игрок был выбран «Рейнджерс» в пятом раунде под общим 161-м номером. В прошедшем сезоне Барбашёв-младший выступал за клуб «Монктон Уайлдкэтс» в главной юниорской лиге Квебека, проведя 59 матчей и набрав 42 (15+27) очка при показателе полезности «-7». В плей-офф россиянин сыграл в трёх встречах и забросил одну шайбу.



Напомним, средний брат в семье Барбашёвых — Иван. В 2019 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз». «Блюзмены» задрафтовали его в 2014 году во втором раунде под номером 33. Старший брат – Сергей — сезон-2021/2022 доигрывал в составе «Сарыарки», с которой стал чемпионом Казахстана.

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