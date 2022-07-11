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МакФарланд — новый генменеджер «Колорадо», Сакик стал президентом по хоккейным операциям

МакФарланд — новый генменеджер «Колорадо», Сакик стал президентом по хоккейным операциям
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«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте сообщил о назначении Криса МакФарланда на должность генерального менеджера клуба. Ранее занимавший этот пост Джо Сакик стал президентом по хоккейным операциям.

53-летний функционер работал в качестве генменеджера «Эвеланш» с 2013 года. В прошедшем сезоне «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли, а Сакик стал лучшим генеральным менеджером сезона. МакФарланд с сезона-2015/2016 работал в качестве ассистента генменеджера.

Сакик на протяжении всей своей 21-летней карьеры выступал за «Квебек Нордикс», позже переименованный в «Колорадо Эвеланш». В качестве игрока он дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 1996 и 2001 годах.

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