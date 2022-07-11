МакФарланд — новый генменеджер «Колорадо», Сакик стал президентом по хоккейным операциям

«Колорадо Эвеланш» на официальном сайте сообщил о назначении Криса МакФарланда на должность генерального менеджера клуба. Ранее занимавший этот пост Джо Сакик стал президентом по хоккейным операциям.
53-летний функционер работал в качестве генменеджера «Эвеланш» с 2013 года. В прошедшем сезоне «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли, а Сакик стал лучшим генеральным менеджером сезона. МакФарланд с сезона-2015/2016 работал в качестве ассистента генменеджера.
Сакик на протяжении всей своей 21-летней карьеры выступал за «Квебек Нордикс», позже переименованный в «Колорадо Эвеланш». В качестве игрока он дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 1996 и 2001 годах.
Выиграй футбольные бутсы с автографом Александра Овечкина! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».
- 11 июля 2022
-
20:08
-
19:54
-
19:47
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:34
-
18:19
-
18:11
-
17:24
-
16:23
-
16:00
-
15:32
-
15:23
-
15:15
-
14:57
-
14:17
-
13:55
-
13:07
-
12:23
-
12:09
-
11:56
-
11:45
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
09:43
-
09:33
-
09:15
-
08:45
-
08:21
-
05:55
-
02:44