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Стало известно распределение суммы 8-летнего контракта Ничушкина с «Колорадо» по годам

Стало известно распределение суммы 8-летнего контракта Ничушкина с «Колорадо» по годам
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Сайт CapFriendly опубликовал информацию о зарплате российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина по новому контракту с клубом.

Напомним, соглашение между 27-летним форвардом и «лавинами» заключено сроком на восемь лет.

В общей сложности Ничушкин заработает $ 49 млн. Эта сумма разобьётся по годам контракта следующим образом:

2022/2023: $ 6 млн;
2023/2024: $ 7,5 млн;
2024/2025: $ 8 млн;
2025/2026: $ 7,3 млн;
2026/2027: $ 4,8 млн + $ 1 млн подписной бонус;
2027/2028: $ 4,8 млн;
2028/2029: $ 2,8 млн + $ 2 млн подписной бонус;
2029/2030: $ 2,8 млн + $ 2 млн подписной бонус.

Также Ничушкин по новому контракту имеет запрет на перемещение в первые три года и ограниченный запрет на обмен с четвёртого по восьмой год соглашения (со списком из 12 команд, куда его нельзя обменять).

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