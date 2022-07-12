Стало известно распределение суммы 8-летнего контракта Ничушкина с «Колорадо» по годам

Сайт CapFriendly опубликовал информацию о зарплате российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина по новому контракту с клубом.



Напомним, соглашение между 27-летним форвардом и «лавинами» заключено сроком на восемь лет.



В общей сложности Ничушкин заработает $ 49 млн. Эта сумма разобьётся по годам контракта следующим образом:



2022/2023: $ 6 млн;

2023/2024: $ 7,5 млн;

2024/2025: $ 8 млн;

2025/2026: $ 7,3 млн;

2026/2027: $ 4,8 млн + $ 1 млн подписной бонус;

2027/2028: $ 4,8 млн;

2028/2029: $ 2,8 млн + $ 2 млн подписной бонус;

2029/2030: $ 2,8 млн + $ 2 млн подписной бонус.



Также Ничушкин по новому контракту имеет запрет на перемещение в первые три года и ограниченный запрет на обмен с четвёртого по восьмой год соглашения (со списком из 12 команд, куда его нельзя обменять).