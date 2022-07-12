Ротенберг прокомментировал включение Зубова и Корешкова в тренерский штаб СКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал новый тренерский штаб клуба, который будет работать с командой в предстоящем сезоне КХЛ.
«Работу по усилению команды и анализу прошедшего сезона мы начали буквально сразу после заключительной игры. Такая работа по усилению ведётся в ежедневном режиме, это касается как игроков, так и тренеров. Сейчас у нас собран сильный и сбалансированный коллектив, которому мы полностью доверяем. У наших тренеров богатейший опыт и в НХЛ, и в КХЛ, есть те, кто играл и тренировал на решающих стадиях как Кубка Гагарина, так и Кубка Стэнли – с приходом Сергея Зубова и Евгения Корешкова формирование тренерского штаба завершено.
Отдельно хочу поприветствовать многоуважаемого Владимира Юрзинова, который в СКА будет работать советником. Не сомневаюсь, что его глубокие знания и опыт серьёзно помогут нашей команде в новом сезоне. Конечно, мы, как и всегда, ставим перед собой самые высокие цели, но продолжим важнейшую для всего нашего хоккея работу с молодёжью.
Развивать игроков – первостепенная задача и для СКА, и для сборной страны. В этой связи важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности консультанта-селекционера займётся поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодёжью он максимально эффективен», — написал Ротенберг в телеграм-канале.
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