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Агент Малкина сообщил, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов

Агент Малкина сообщил, что хоккеист выйдет на рынок свободных агентов
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Геннадий Ушаков, представляющий интересы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказал, что его клиент станет свободным агентом с 13 июля.

«Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов? Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом», — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, переговоры Малкина с «Питтсбургом» велись долгое время, однако за этот период «пингвины» успели заключить новые контракты с рядом хоккеистов, включая 35-летнего защитника Криса Летанга, которому выписали шестилетнее соглашение на общую сумму $ 36,6 млн.

В прошедшем сезоне российский нападающий сыграл в 41 встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 42 (20+22) очка. Кроме того, он записал на свой счёт ещё 6 (3+3) результативных баллов в семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли.

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