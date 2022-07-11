TSN рассказал, при каких условиях Малкин может подписать новый контракт с «Питтсбургом»

Журналист TSN Крис Джонстон в ходе обсуждения возможных свободных агентов поделился мнением о ситуации с контрактом форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, подходящим к концу 13 июля. Обозреватель рассказал, при каких условиях россиянин может подписать новое соглашение с клубом.

«Что ж, ещё один парень, который может остаться на своём месте, — мы всё равно будем говорить «может остаться в «Питтсбурге». И вот что мы знаем об этой ситуации: при прочих равных условиях он хочет остаться в клубе. Мы видели его сообщения Крису Летангу, когда тот подписал шестилетнее соглашение во время драфта. И похоже, что тогда был хоть какой-то скромный прогресс на пути к сделке, но подписи ещё нет. И действительно, дело доходит до крайнего срока.

Я думаю, что если «Пингвинз» предложат контракт на четыре года и зарплату около $ 7 млн в год, то его сделка будет завершена. Мне кажется, сейчас они застряли на трёх годах. Но, как вы знаете, за пару дней до выхода на рынок свободных агентов есть хотя бы небольшой проблеск надежды на горизонте, что есть путь, который приведёт их к заключению новой сделки», – цитирует Джонстона TSN.