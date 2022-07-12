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Фетисов: зачем Малкину возвращаться в Россию? Такие игроки в НХЛ — на вес золота

Фетисов: зачем Малкину возвращаться в Россию? Такие игроки в НХЛ — на вес золота
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, стоит ли российскому нападающему Евгению Малкину возвращаться в Россию. Форвард «Питтсбург Пингвинз» намерен выйти на рынок свободных агентов.

«Зачем Малкину возвращаться в Россию? У него ещё есть потенциал игрока, и могу сказать, что в НХЛ такие игроки — на вес золота. Малкин — ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено. Женя — один из лучших игроков современного хоккея. Думаю, что сама система НХЛ предполагает набор молодых игроков, а подписание ветеранов поможет команде в завоевании Кубка Стэнли. Думаю, что перспективная команда для выполнения этой цели для Жени найдётся», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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