Журналист The Athletic: Малкин подпишется на минимальный контракт с «Тампой», разве нет?

Журналист The Athletic Арпон Басу на своей странице в «Твиттере» пошутил над будущим российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард не согласен с предложениями «пингвинов» по новому контракту и собирается выйти на рынок свободных агентов 13 июля.

«Малкин подпишется на минимальный контракт с «Тампой», разве нет?» — говорится в сообщении.

Напомним, Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Его долгосрочное соглашение с клубом подходит к концу завтра, 13 июля, когда открывается рынок свободных агентов. «Питтсбург» предлагал российскому нападающему контракт на два года и заработную плату $ 6 млн за сезон, но хоккеист посчитал это предложение неуважением.

В завершившемся сезоне Малкин сыграл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (20+22) очка, а также семь встреч в плей-офф и ещё 6 (3+3) результативных баллов.