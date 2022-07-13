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Генменеджер «Калгари» разочарован решением Годро выйти на рынок свободных агентов

Генменеджер «Калгари» разочарован решением Годро выйти на рынок свободных агентов
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Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг отреагировал на новость о том, что 28-летний американский крайний нападающий Джонни Годро решил выйти на рынок свободных агентов по истечению контракта с клубом.

«Мы сделали всё возможное, чтобы оставить Джонни здесь», — приводит слова Треливинга журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере». При этом Брэд отметил, что это разочаровывающий день для «Флэймз». У руководителя состоялся эмоциональный разговор с самим хоккеистом, но при этом он уважает решение Годро, так как оно принадлежит его семье.

В прошлом сезоне Годро принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 115 (40+75) очков при коэффициенте полезности «+64». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 12 встреч и 14 (3+11) результативных баллов при показателе полезности «-3».

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