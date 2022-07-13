Евгений Малкин подписал новый 4-летний контракт с «Питтсбургом»

35-летний российский центральный нападающий Евгений Малкин достиг соглашения о продлении контракта на четыре года с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Согласно своему новому контракту за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.
Напомним, первую часть прошлого сезона российский нападающий пропустил из-за травмы колена, однако во второй проявил себя. Форвард, сыграв 41 встречу в регулярном чемпионате, записал на свой счёт 42 (20+22) очка при показателе полезности «-10» и 24 минутах штрафного времени.
Всего за карьеру в НХЛ Евгений Малкин принял участие в 981 встрече, в которых отметился 1146 (444+702) результативными действиями при коэффициенте полезности «+59».
Ковальчук показал тренировку с Малкиным.
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