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Кадри выйдет на рынок свободных агентов

Кадри выйдет на рынок свободных агентов
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри выйдет на рынок свободных агентов и будет рассматривать предложения от всех заинтересованных клубов, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».

Планируется, что Кадри будет разговаривать с генеральными менеджерами, игроками и тренерами тех клубов, чьи предложения его заинтересуют. У его прежнего клуба – «Колорадо» – под потолком остается $ 14,9 млн, поэтому подписать долгосрочное соглашение с форвардом для «Эвеланш» будет проблематично.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Кадри. Помимо завоевания Кубка Стэнли, он установил личный рекорд результативности. На его счету 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и ещё 15 (7+8) баллов в 16 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее сообщалось, что хоккеист будет претендовать на соглашение с зарплатой $ 8 млн.

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