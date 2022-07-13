The Athletic: Самсонов — в топ-10 игроков, не получивших квалификационное предложение

Вратарь Илья Самсонов вошёл в десятку лучших игроков из числа тех, кто не получил от своего клуба квалификационное предложение. Прежний клуб российского голкипера, «Вашингтон Кэпиталз», принял решение отпустить игрока на рынок свободных агентов.

Как считает автор, «Вашингтон» мог принять такое решение из-за травм вратаря и отсутствия стабильности. В то же время отмечается, что Самсонов мог стать интересным кандидатом на роль второго вратаря.

Самсонов за время выступлений в НХЛ провёл 89 матчей в регулярных чемпионатах, одержал 52 победы и оформил шесть шат-аутов. В среднем он отражал 90,2% бросков и пропускал 2,81 шайбы за игру.

В десятку также вошли Дилан Строум, Доминик Кубалик (оба – «Чикаго Блэкхоукс»), Дэнтон Хайнен («Питтсбург Пингвинз»), Сонни Милано («Анахайм Дакс»), Ондржей Каше («Торонто Мэйпл Лифс»), Виктор Мете («Оттава Сенаторз»), Николя Обе-Кюбель («Колорадо Эвеланш»), Йонатан Дален («Сан-Хосе Шаркс») и Райан Донато («Сиэтл Кракен»).