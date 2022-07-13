Бывший вратарь «Автомобилиста» рассказал, благодаря кому Кочетков вышел на новый уровень

Бывший вратарь рижского «Динамо» и «Автомобилиста» Владислав Гросс, накануне подписавший контракт с «Дизелем», рассказал о своей подготовке к сезону, а также о методиках голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова.
«Что как вратарь отмечал у Хабибулина? В Интернете видел лучшие моменты игры Хабибулина, Евгения Набокова, других супервратарей начала века. Мне кажется, для голкипера самое важное — психология. Хабибулин всегда был психологически очень устойчив, отсюда и все его победы, включая Кубок Стэнли.
Ещё отмечу, что он всегда любил много играть, проводил под 70 матчей за сезон. Это говорит в том числе о функциональной подготовке. Обратил на это внимание и в своей работе на льду.
Изменил ли что-то в своей предсезонной подготовке? Тренер вратарей Константин Власов, который этим летом перешёл из «Автомобилиста» в московское «Динамо», порекомендовал поработать со своей коллегой Анной Тимко. Год назад её методика позволила выйти на новый уровень Петру Кочеткову, сейчас чувствую результаты её работы на себе — в плане как функциональной подготовки, так и вратарских нюансов.
Для меня сейчас самое главное то, что функционально полностью готов. Это позволяет много тренироваться и уверенно смотреть в будущее», — приводит слова Гросса Russia-Hockey.ru.
- 13 июля 2022
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