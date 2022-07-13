Илья Самсонов может стать одноклубником Остона Мэттьюса
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Российский вратарь Илья Самсонов может перейти в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Как отмечает обозреватель Sportsnet, «кленовые листья» проявляют интерес к бывшему голкиперу «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, «Торонто» рассматривает также возможность подписания контракта с вратарём «Чикаго Блэкхоукс» Кевином Ланкиненом.
Вместе с этим Фридман отмечает, что «Сент-Луис Блюз» также ищет подходящую кандидатуру на место голкипера. «Блюзменам» нравятся кандидатуры Томаса Грайсса и Мартина Джонса.
Напомним, ранее «Вашингтон» решил не делать квалификационное предложение Самсонову. В прошлом сезоне Самсонов сыграл 44 встречи в регулярном чемпионате НХЛ.
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