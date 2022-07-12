В «Металлурге» прокомментировали возможность подписания вратаря «Вашингтона» Самсонова
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Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал возможность возвращения в Россию голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова и подписания контракта с ним.
«У нас состав укомплектован, и я сомневаюсь, что Самсонов поедет в Россию», — приводит слова Ласькова ТАСС.
Ранее стало известно, что «Вашингтон» не собирается предлагать новый контракт Самсонову, чьё предыдущее соглашение подходит к концу 13 июля. Россиянин выйдет на рынок свободных агентов.
Права на 25-летнего Самсонова в России принадлежат «Металлургу». Магнитогорский клуб уже подписал новый контракт с опытным вратарём Василием Кошечкиным. Кроме того, «Металлург» подписал голкипера ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале.
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