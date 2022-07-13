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В московском «Динамо» объяснили возвращение О'Делла, покинувшего клуб в ходе плей-офф

В московском «Динамо» объяснили возвращение О'Делла, покинувшего клуб в ходе плей-офф
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Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин объявил о заключении контракта с нападающим Эриком О'Деллом и прокомментировал сделку.

«В прошлом сезоне Эрик стал ключевым игроком нашей команды и любимцем болельщиков. Он выполнял огромный объём работы, показывал шикарный пример для молодёжи как на льду, так и в раздевалке. Это касается и подготовки к матчам, и отношения к делу на льду. О’Делл выкладывался на тысячу процентов, но так сложились обстоятельства, что после первого раунда ему пришлось уехать. Сейчас Эрик возвращается и готов отыграть предстоящий сезон на пределе возможностей. Рассчитываем на него как на лидера и игрока, который поведёт за собой команду вперёд. С возвращением!» — приводит слова Сопина официальный телеграм-канал динамовцев.

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