Стали известны условия контракта Ильи Самсонова в «Торонто»

Журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» рассказал, какие условия были предложены российскому вратарю Илье Самсонову в «Торонто Мэйпл Лифс».

Отмечается, что голкипер согласовал однолетний контракт на сумму в $ 1,8 млн.

Ранее стало известно, что «Торонто» проявлял интерес ещё и к вратарю «Чикаго Блэкхоукс» Кевину Ланкинену.



Напомним, ранее «Вашингтон» решил не делать квалификационное предложение Самсонову. В прошлом сезоне россиянин сыграл 44 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал 23 победы при проценте отражённых бросков 89,6%. Общий процент за три сезона составляет 90,2. В завершившемся сезоне Самсонов пропустил на 13 голов больше, чем ожидалось в соответствии с продвинутой статистикой.