«Тампа» заключила контракт с 33-летним защитником «Каролины» Коулом

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала контракт с защитником Иэном Коулом, сообщает инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли.
Отмечается, что с 33-летним игроком обороны заключено однолетнее соглашение на $ 3 млн.
Прошлый сезон Коул провёл в «Каролине Харрикейнз». Защитник принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 19 очков при показателе полезности «+15» и 83 минутах штрафного времени. В плей-офф Коул сыграл ещё 14 матчей, в которых записал на свой счёт 2 (1+1) очка.
Коул является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Оба трофея он завоевал в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017 годы).
По прошлому соглашению он зарабатывал $ 2,9 млн в год.
- 13 июля 2022
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