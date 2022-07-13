«Тампа» заключила контракт с 33-летним защитником «Каролины» Коулом

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала контракт с защитником Иэном Коулом, сообщает инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли.

Отмечается, что с 33-летним игроком обороны заключено однолетнее соглашение на $ 3 млн.

Прошлый сезон Коул провёл в «Каролине Харрикейнз». Защитник принял участие в 72 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 19 очков при показателе полезности «+15» и 83 минутах штрафного времени. В плей-офф Коул сыграл ещё 14 матчей, в которых записал на свой счёт 2 (1+1) очка.



Коул является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Оба трофея он завоевал в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017 годы).



По прошлому соглашению он зарабатывал $ 2,9 млн в год.