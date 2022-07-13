«Сент-Луис» переподписал второго бомбардира в сезоне после Тарасенко Томаса на $ 65 млн

«Сент-Луис Блюз» на официальной странице в «Твиттере» объявил о двух подписаниях. В клубе заключили новые соглашения с нападающим Робертом Томасом и защитником Ником Ледди.
С 23-летним форвардом подписан восьмилетний контракт на общую сумму $ 65 млн. В среднем за год Томас будет получать $ 8,125 млн, однако соглашение получит силу лишь после следующего сезона. С 31-летним Ледди заключили четырёхлетний контракт на $ 16 млн — с кэпхитом $ 4 млн.
Отметим, что Томас стал вторым бомбардиром «Сент-Луиса» в минувшем сезоне, его обошёл лишь Владимир Тарасенко. Форвард сумел записать на свой счёт 77 (20+57) очков в регулярном чемпионате и 6 (2+4) баллов в 12 встречах розыгрыша Кубка Стэнли. Сейчас в среднем за год Томас получает $ 2,8 млн.
Ледди в ходе сезона перешёл в клуб из «Детройт Ред Уингз». Он сыграл 75 встреч, в которых набрал 24 (3+21) очка.
- 13 июля 2022
-
21:22
-
21:16
-
21:09
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:15
-
17:56
-
17:31
-
17:13
-
17:02
-
16:38
-
16:36
-
15:59
-
15:51
-
15:35
-
15:25
-
15:24