Американский журналист поделился мнением о возможном обмене Владимира Тарасенко

Журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере» высказался о возможном обмене российского нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«У меня никогда не было ощущения, что клуб хоть когда-нибудь пытался обменять Тарасенко. Но с уходом Перрона потеря Тарасенко истощит правый фланг «блюзменов». Поэтому сделка по 91-му номеру ещё более маловероятна, чем она была ранее. Так что вряд ли что-то случится», — говорится в сообщении.

Напомним, перед сезоном-2021/2022 ходили слухи о возможном обмене Тарасенко, но в итоге форвард остался в клубе и провёл самый результативный сезон в карьере. Россиянин принял участие в 75 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 82 (34+48) очка, став лучшим бомбардиром «блюзменов». В 12 матчах плей-офф Тарасенко забросил шесть шайб и отдал три результативных передачи.